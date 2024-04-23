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Происшествия 23 апреля 2024 21:35

Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки

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По подозрению в совершении преступления по статье о получении взятки задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает СК РФ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», – указано в телеграм-канале ведомства.

По данным ТАСС, Минобороны Тимур Иванов отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил.

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