Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки

По подозрению в совершении преступления по статье о получении взятки задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает СК РФ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», – указано в телеграм-канале ведомства.

По данным ТАСС, Минобороны Тимур Иванов отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил.