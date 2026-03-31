Суд отправил в СИЗО водителя, который сбил инспектора ДПС и протащил его на капоте

Суд заключил под стражу 19-летнего водителя без прав, который в Буинском районе устроил ночную погоню с инспекторами ДПС.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – сообщили «Татар-информу» в Следкоме Татарстана.

«Татар-информ» рассказывал, что 28 марта в Буинском районе автоинспекторы остановили Mercedes без номеров. Во время проверки водитель внезапно попытался скрыться и сбил одного из инспекторов. В итоге полицейский оказался на капоте автомобиля. Началась погоня.

Нарушитель двигался на большой скорости и несколько раз проехал на красный свет. Сотрудник ГАИ, находясь на капоте, разбил лобовое стекло машины, после чего водитель был вынужден остановиться.

За рулем оказался 19-летний парень. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, однако от медосвидетельствования отказался. Также выяснилось, что водительских прав он никогда не получал.

На парня составили несколько административных протоколов, машину отправили на штрафстоянку. В тот же день было возбуждено уголовное дело.