Татарстанец без прав сбил инспектора ДПС и протащил его на капоте, устроив погоню

Уголовное дело грозит 19-летнему жителю Буинского района РТ, который устроил ночную погоню с ДПС. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что 28 марта в Буинском районе автоинспекторы остановили Mercedes без номеров. Во время проверки водитель внезапно попытался скрыться и сбил одного из инспекторов. В итоге полицейский оказался на капоте автомобиля. Началась погоня.

Нарушитель двигался на большой скорости и несколько раз проехал на красный свет. Сотрудник ГАИ, находясь на капоте, разбил лобовое стекло машины, после чего водитель был вынужден остановиться.

За рулем оказался 19-летний парень. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, однако от медосвидетельствования отказался. Также выяснилось, что водительских прав он никогда не получал.

На парня составили несколько административных протоколов, машину отправили на штрафстоянку. Материалы передали следователям для возбуждения уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».