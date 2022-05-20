Суд отменил приговор по делу о взрыве цистерны на газораспределительной станции в Казани

Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу бывшего мастера цеха Олега Карезина о взрыве на газораспределительной станции в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Дело вернули на новое рассмотрение», – рассказали в пресс-службе.

Приговор по делу вынесли еще в январе. Тогда Московский суд Казани назначил Карезину два года условно. Гособвинение просило на год больше, а сам мужчина настаивал на своей невиновности. Решение суда обжаловали как сторона защиты, так и прокуратура.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на Северо-Западной взорвалась цистерна с газом, один человек погиб. Последующий пожар на станции попал на видео.

Как установило следствие, в 2020 году 46-летний мастер цеха газораспределительной станции «Газпром сжиженный газ» не обеспечил безопасное проведение газоопасных работ на станции, в результате чего 12 июня произошла утечка газа, которая привела к взрыву.

В результате взрыва цистерны один рабочий скончался на месте, еще двое получили различные травмы. Ущерб организации составил более 2,4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований безопасности опасных производственных объектов».