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Ру Тат
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Происшествия
25 января 2022  18:16
Павел Климчак

Осудили рабочего, виновного во взрыве цистерны на газораспределительной станции в Казани

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Как установило следствие, в 2020 году 46-летний мастер цеха газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» не обеспечил безопасное проведение газоопасных работ на станции, в результате чего 12 июня произошла утечка газа, которая привела к взрыву.

В результате взрыва цистерны один рабочий скончался на месте, еще двое получили различные травмы. Ущерб организации составил более 2,4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований безопасности опасных производственных объектов».

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани на Северо-Западной взорвалась цистерна с газом, один человек погиб. Последующий пожар на станции попал на видео.

#взрыв #приговор #условный срок
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