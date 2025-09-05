Суд отказался отправить под домашний арест актрису Аглаю Тарасову

Актрисе Аглае Тарасовой предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков и назначили ей запрет определенных действий до 3 ноября, передает ТАСС.

«В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения Тарасовой Дарье-Аглае в виде домашнего ареста отказать и назначить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Освободить Тарасову из-под стражи в зале суда», – зачитала судья свое решение.

Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Марафон желаний», «Холоп 2», «Воздух». Она также снималась в сериалах «Интерны» и «Беспринципные».

Сегодня ее задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. По некоторым данным, у Тарасовой нашли вейп с гашиш-маслом внутри.