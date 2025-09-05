Актрисе Аглае Тарасовой предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков

Актрисе Аглае Тарасовой предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотиков, пишет ТАСС.

Уточняется, что ей вменяют статью о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. За это грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

В суде актриса заявила, что совершила ошибку и не собирается скрываться от следствия.

Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Марафон желаний», «Холоп 2», «Воздух». Она также снималась в сериалах «Интерны» и «Беспринципные».

Сегодня ее задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. По некоторым данным, у Тарасовой нашли вейп с гашиш-маслом внутри.