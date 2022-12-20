Суд отказал «Каустику» во взыскании убытков с арбитражного управляющего КЗСК

Конкурсному кредитору Казанского завода синтетического каучука — АО «Каустик» из Волгограда (входит в группу НИКОХИМ) — не удалось взыскать убытки с его конкурсного управляющего Ольги Рущицкой. Арбитражный суд Татарстана отказал в этом компании.

Претензии кредитора сводились к договору от 19 сентября 2019 года между ОАО «КЗСК» и одноименным АО, связанным с «Промтехом», на переработку давальческого сырья. Он был подписан в то время, когда обязанности конкурсного управляющего предприятия исполняла Рущицкая. «Каустик» утверждал, что договорные расценки многократно занижены. В результате должник лишился прибыли, которую мог бы получать при продаже продукции клиентам напрямую.

Между тем, отметил татарстанский арбитраж, достоверных доказательств того, что эти взаимоотношения негативно отразились на имущественном положении банкротящегося предприятия, нет. Напротив, ранее в рамках спора о привлечении АО «КЗСК» к субсидиарной ответственности в связи с заключением того же договора было установлено, что компания обеспечивает сохранность имущественного комплекса банкротящегося предприятия, несет бремя содержания всех коммунальных расходов, способствует частичному погашению задолженности перед работниками и выполняет гособоронзаказ. Таким образом, она предотвращает больший ущерб интересам кредиторов.

По состоянию на апрель этого года общая стоимость оплаченной АО с 19 сентября 2019 по 31 декабря 2021 года «коммуналки» превысила 177,2 млн рублей, на охрану было потрачено 20,05 млн рублей. Ответчик обязался обеспечивать должника давальческим сырьем, необходимым для производственной деятельности. Это возмездный договор. Банкротящемуся предприятию выплачивается абонентская плата в размере 372 тыс. рублей в месяц, а также 2,2 тыс. рублей за каждую тонну произведенной продукции. С момента заключения договора процессинга заводу синтетического каучука было перечислено свыше 86,9 млн рублей.

Кроме того, промтеховский КЗСК отремонтировал и восстановил технологические линии, затратив 6,8 млн рублей. Новое оборудование обошлось еще в 16,6 млн рублей. Был сохранен трудовой коллектив, а само производство обеспечено энергоресурсами и сырьем. Это сотрудничество также позволило заводу синтетического каучука избежать консервации опасных производственных объектов, оцениваемой в 180–190 млн рублей.

С декабря 2019 года силами индустриального партнера с использованием производственных мощностей ОАО «КЗСК» было возобновлено производство силиконовых, бутадиеновых и уретановых каучуков, а также продуктов их переработки. Ведется плановая отгрузка продукции предприятиям ОПК. Новый КЗСК организовал конструкторское бюро, привлек научные кадры и оптимизировал банкрота до малотоннажного производства. В итоге суд констатировал, что позиция заявителя «документально не подтверждена».

«То, что они („Каустик“ — прим. Т-и) занимаются белибердой и пытаются всеми силами затормозить процедуру, и так всем понятно. С них уже взыскали судебные издержки по АО „КЗСК“. Если люди ведут себя недобросовестно, соответственно, и мы точно также будем взыскивать», — заметила по этому поводу «Татар-информу» сама Ольга Рущицкая. «Вы думаете, это так просто, когда на тебя пишут жалобы? Надо нанимать адвоката, перерыть кучу материалов», — добавила она.

ОАО «КЗСК» — единственный в России производитель полисульфидных олигомеров, специальных марок каучуков и ряда другой продукции, применяемых в том числе при производстве вооружения и военной техники. В июле 2019 года Арбитражный суд РТ признал Казанский завод синтетического каучука несостоятельным из-за сложностей, связанных с отзывом лицензии у банка «Спурт» и последующим банкротством кредитной организации.

Вместе с тем Министерству промышленности и торговли Татарстана совместно с основным кредитором предприятия — госкорпорацией «ВЭБ.РФ», Минпромторгом России и конкурсным управляющим удалось сохранить деятельность завода. Для КЗСК был найден стратегический партнер — холдинг «Промышленные технологии».

В сентябре 2019 года между Правительством Татарстана, конкурсным управляющим КЗСК и АО «Промтех» была достигнута договоренность о восстановлении производства на его площадке с целью обеспечить предприятия ОПК продукцией специального назначения. 31 августа прошлого года президент РТ Рустам Минниханов, посетив КЗСК, подчеркнул, что завод уникален. «Его надо сохранить. Очень важно, чтобы это предприятие функционировало», — сказал он.