Минниханов: Казанский завод синтетического каучука уникален, его надо сохранить

Казанский завод синтетического каучука планирует в декабре завершить реструктуризацию долгов. Об этом сообщил директор по продажам Казанского завода синтетического каучука Александр Афонин на круглом столе по использованию нефтехимической продукции республиканского производства в строительной отрасли в ходе Татарстанского нефтегазохимического форума.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поинтересовался у представителя завода финансовой устойчивостью компании, а также тем, проведена ли реструктуризация обязательств.

«В декабре текущего года планируется завершить», — ответил Афонин, пояснив, что поддержку предприятию оказывает корпорация «Промтех».

Минниханов подчеркнул, что завод уникален. «Его надо сохранить. Очень важно, чтобы это предприятие функционировало», — сказал Президент РТ.

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) — единственный в России производитель полисульфидных олигомеров, специальных марок каучуков и ряда другой продукции, в том числе и для гособоронзаказа.

В июле 2019 года Арбитражный суд Татарстана признал КЗСК банкротом из-за сложностей, связанных с отзывом лицензии банка «Спурт» и последующим банкротством кредитной организации.

Вместе с тем Министерству промышленности и торговли Татарстана совместно с основным кредитором предприятия — госкорпорацией «ВЭБ.РФ», Минпромторгом России и конкурсным управляющим удалось сохранить деятельность на предприятии. Для КЗСК был найден стратегический партнер — холдинг «Промышленные технологии» (потребитель продукции КЗСК, обладающий опытом в производстве и поставках продукции для нужд оборонно-промышленного комплекса).