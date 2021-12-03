Полицейские составили протокол на кафе из Казани, которое пускало посетителей без QR-кода

Сегодня стали известны результаты визита полицейских в одно из казанских кафе, которое накануне заявило на своей странице в Instagram, что пропускает всех посетителей без QR-кода.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, на владельца кафе составили протокол об административном нарушении.

«За нарушение антиковидных мер и несоблюдение постановления Кабинета министров РТ в отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный материал по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"», – сообщил агентству начальник пресс-службы УМВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

Фото: пресс-служба УМВД России по Казани

В ближайшее время материал направят в суд, который вынесет решение о наказании владельцу кафе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о казанском кафе, которое объявило, что пускает всех посетителей без QR-кода.