Суд оставил в СИЗО замглавы Актанышского района Габдулхаева

Набережночелнинский горсуд продлил меру пресечения заместителю главы Актанышского муниципального района Ильшату Габдулхаеву и оставил его в СИЗО. Информацию «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Ильшата Габдулхаева подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Татар-информ» рассказывал, что с ноября 2019 года Ильшат Габдулхаев руководил исполкомом Актанышского района. В сентябре 2022 года был назначен заместителем главы района.