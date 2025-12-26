Суд оставил в СИЗО главу службы безопасности «Волга-Автодор» по делу Ирины Шевырёвой

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу на продление ареста начальника службы безопасности компании «Волга-Автодор» Андрея Черкасина, обвиняемого в организации покушения на Ирину Шевыреву — сноху основателя предприятия. Суд не нашел оснований для изменения меры пресечения и оставил Черкасина под стражей. Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

«Татар-информ» рассказывал о жестоком нападении на Ирину Шевырёву в Казани. Неизвестный в мотоциклетном шлеме подкараулил Ирину возле гимназии № 94 и набросился на нее с ножом. По версии следствия, это был Рафис Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Следствие уверено: женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась.

Под подозрение следствия попали шесть человек. В групповом покушении на убийство подозреваются муж Ирины Иван Шевырёв и ее свекр Станислав Шевырёв. Оба – известные в Казани бизнесмены, работают в фирме «Волга-Автодор» – когда-то именно Станислав Шевырёв основал эту фирму. Кроме того, в покушении на убийство обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина и его подчиненного – начальника смены охраны Булата Галлямова. Сообщником Султанова, по информации следователей, стал Бурихон Хамидов – он следил за будущей жертвой.