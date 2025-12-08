«У нас прекрасные отношения, отпустите папу домой»: свекор Ирины Шевырёвой остался в СИЗО

Суд в Казани принял решение оставить замдиректора «Волга-Автодора» Станислава Шевырёва под стражей. Следствие уверено, что он причастен к покушению на убийство снохи. Адвокаты, Ирина Шевырёва и он сам твердят о непричастности к преступлению, в котором его обвиняют. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





К всеобщему удивлению, на процесс сегодня пришла сама пострадавшая Ирина Шевырёва в окружении охраны

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Муж и жена Шевырёвы прибыли в суд в окружении охраны»

Советский суд Казани сегодня продлил арест свекру Ирины Шевырёвой – замдиректора «Волга-Автодора» Станиславу Шевырёву. Его обвиняют в групповом покушении на убийство снохи, которое было организовано им вместе с двумя сотрудниками службы безопасности фирмы, сыном и исполнителями.

К всеобщему удивлению, на процесс сегодня пришли и сама пострадавшая Ирина Шевырёва, и еще один фигурант дела о покушении на нее – ее муж Иван Шевырёв. Пришли, чтобы поддержать отца и свекра. К слову, друг с другом они не контактировали. Удивил не столько тот факт, что они пришли, сколько то, что их сопровождали четыре охранника. Они защищали супругов от вспышек фотокамер, едва ли не бросаясь грудью на СМИ. Успокоились они ближе к началу процесса, когда судья вошла в зал.

Напомним, с чего началось разбирательство вокруг покушения на Ирину Шевырёву. «Татар-информ» сообщал, что 14 октября Татарстан потрясла шокирующая видеозапись – около гимназии №94 на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Следствие уверено: женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц.

Под подозрение следствия попали шестеро, среди них муж Ирины Иван Шевырёв и ее свекор Станислав Шевырёв. Оба известные в Казани бизнесмены, работают в фирме «Волга-Автодор» – когда-то именно Станислав Шевырёв основал эту фирму. Также в покушении обвиняют начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Андрея Черкасина и его подчиненного – начальника смены охраны Булата Галлямова. Непосредственный исполнитель покушения – Рифат Султанов и его сообщник, который следил за Шевырёвой, Бурихон Хамидов работали в «Волга-Автодоре» неофициально.

Советский суд Казани сегодня продлил арест свекру Ирины Шевырёвой Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Первым в СИЗО по ходатайству следователя очутился Андрей Черкасин, туда же на два месяца отправился Бурихон Хамидов, который пришел в полицию с повинной. Подчиненного Черкасина – Булата Галлямова после признания вины отправили под домашний арест. Жить он там будет под охраной, так как проходит по программе защиты свидетелей. Напавшего на Ирину Шевырёву – Рифата Султанова – экстрадировали в Россию и арестовали. 30-летнему мужчине после зверского нападения удалось пересечь границу и сбежать в Таджикистан, однако благодаря совместной операции сотрудников МВД России и Таджикистана его задержали.

Ивана Шевырёва отпустили под подписку о невыезде. А вот его отца суд поместил под стражу. Мужчина пытался обжаловать суровое решение в Верховном суде Татарстана, но потерпел фиаско, его назвали законным и обоснованным. Кстати, тогда впервые с момента нападения в свет вышла сама Ирина Шевырёва, она пришла защитить перед лицом закона своего свекра и заявила, что к нападению он не причастен.

«Подсылал адвокатов к другим фигурантам, чтобы изменили показания»

Во время продления ареста Шевырёва-старшего страсти накалились настолько, что следователь и адвокаты начали открыто пререкаться и перебивать друг друга. Из этого конфликта вырос другой – адвокат Ирины Шевырёвой настаивала на удалении СМИ с процесса, но суд ей отказал, сославшись на гласность. Тогда адвокат Ирина Князева стала выплескивать едкие комментарии в адрес представителей СМИ об их профнепригодности, напоминая то и дело коллегам: «А я предлагала их удалить».

Адвокаты Станислава Шевырева Ильдар Нуриахметов и Юрий Некрасов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвокаты Станислава Шевырева – Ильдар Нуриахметов и Юрий Некрасов – на протяжении нескольких часов добивались от старшего следователя 1-го отдела Следкома по РТ Айрата Гиниятуллина конкретных и весомых аргументов о роли Шевырёва в группе. Тот парировал тем, что все необходимые сведения или уже есть в материалах дела, или будут предоставлены позже – например, выписки из банков и результаты экспертизы.

Старший следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвокаты попросили приобщить к делу показания другого подозреваемого, начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Булата Галлямова. Следователь резко выступил против, сославшись на то, что это тайна следствия, и поинтересовался, каким образом допрос Булата Галлямова появился у адвокатов Шевырёва.

«Мы получили копию допроса благодаря адвокатскому запросу. Конечно, следователь выступает против, там указывается, что Станислав Шевырёв не причастен к покушению», – заявил адвокат.

Суд отказал адвокатам в приобщении допроса Галлямова. После этого суд предоставил слово Айрату Гиниятуллину, он отметил, что оснований для изменения меры пресечения Станиславу Шевырёву нет. А также то, что он «подсылает адвокатов» к другим обвиняемым, чтобы те изменили показания, оказывая таким образом давление. Речь шла о давлении на Хамидова и Султанова. По словам следователя, Станислав Шевырёв подослал к ним адвокатов, которых они не нанимали, чтобы те поменяли показания о нем.

Начальник службы безопасности «Волга-Автодора» Булат Галлямов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Может оказать давление на свидетелей, имея обширные связи, и помешать расследованию дела. Ходатайствую о продлении содержания под стражей на два месяца до 14 февраля», – сказал он.

В свою очередь, Станислав Шевырёв настаивал, что он не совершал покушения.

«Сноха пришла меня поддержать – нет ни мотива, ни улик. Я давление никакое не оказывал. Это голословное заявление, спросите у тех адвокатов, от кого они пришли, – это к ним вопросы. Если есть возможность, отпустите меня под домашний арест, у меня проблемы с сердцем. Ничем противоправным не собираюсь заниматься», – высказался он.

Выступить в суде решила и Ирина Шевырёва, она снова заверила суд, что ее свекор не мог так поступить. По ее словам, то, что случилось 14 октября, нанесло тяжкий вред ее здоровью, но то, что происходит до сих пор, вызывает у нее непонимание и возмущение.

«Моя семья не причастна к этому преступлению, не было таких обстоятельств, которые могли бы подорвать честность, искренность моего мужа и его родителей. Как я и говорила ранее, я занимаюсь семьей и детьми, никогда не была учредителем и не занималась предпринимательством. Знаю, что папа и Иван занимаются строительством дорог. Слухи о нашем разводе – полный бред, у нас двое детей, и мы хотели завести еще. У нас прекрасные отношения с мужем и в семье в целом. Отпустите папу домой», – сказала она.

Несмотря на это, суд постановил продлить Станиславу Шевырёву арест еще два месяца – Новый год ему предстоит встретить в СИЗО. Стоит отметить, что также меру пресечения сегодня продлили Булату Галлямову. Он согласился с ходатайством следователя и отправился в квартиру с засекреченным местоположением.