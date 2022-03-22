Суд оставил в силе приговор брату совладельца «Покровских пекарен» по делу о прослушке

Верховный суд Татарстана оставил без изменений приговор Дмитрию Аксенову, которого признали виновным в нарушении тайны телефонных переговоров граждан и незаконном сборе и распространении сведений, составляющих личную и семейную тайну.

Напомним, в декабре прошлого года Советский суд Казани отправил Аксенова в колонию-поселение на 8 месяцев за тотальную слежку на протяжении 4 лет за сотрудниками компании «Покровские пекарни». Кроме того, его обязали выплатить потерпевшим в качестве компенсации морального ущерба 240 тыс. рублей – по 70 тысяч каждому.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

По версии следствия, с 2016 по 2020 год Аксенов, который, к слову, является братом одного из совладельцев «Покровских пекарен», незаконно прослушивал разговоры работников компании. На тот момент мужчина занимал должность директора службы экономической безопасности. Неладное заподозрила одна из работниц компании и обратилась в полицию. При обысках в офисе правоохранители обнаружили более 4,7 тысяч записей телефонных разговоров – с их помощью Аксенов избавлялся от неугодных сотрудников, настроенных против руководства.

Отметим, что свою вину во время предварительного следствия мужчина полностью признал и даже просил рассмотреть его дело в особом порядке, однако ему в этом отказали. И все же признание вины и сотрудничество со следствием сыграли Аксенову на руку, и ему удалось избежать сурового наказания.

Однако даже этот относительно мягкий приговор мужчину не устроил – сегодняшнее заседание об обжаловании состоялось именно по его инициативе.

«Эта функция – запись разговоров и мониторинг – имеется у всех сотовых операторов. Хочу обратить ваше внимание, что это были не личные, а служебные телефоны. Потерпевшие обсуждали личные вопросы по служебным телефонам. Я всех предупреждал в устной форме, что личные разговоры по личному телефону, а рабочие вопросы – по рабочему», – объяснил свою позицию суду Аксенов.

Он заверил, что нарушил закон по незнанию, а записи телефонных разговоров никогда в личных целях не использовал, и попросил суд смягчить ему наказание и ограничиться условным сроком.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Трое потерпевших, которые пришли на сегодняшнее заседание, высказались резко против смягчения приговора.

«У него брат – один из собственников, он, докладывал ему всю информацию, все перевирал, а руководство высказывало нам претензии, причем в очень резкой форме. То есть, человек некомпетентный в управлении, получивший доступ к нашим разговорам, только вредил работе компании – доносы и поклепы исходя из его личных приязней или неприязней», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» одна из потерпевших.

Потерпевшие добавили, что не верят в раскаяние Аксенова. По их словам, за время предварительного и судебного следствия никто с ними не связывался, не извинялся, не предлагал урегулировать вопрос мирным путем. А первые извинения они услышали уже на финальных заседаниях суда, что, по их мнению, говорит лишь о попытке Аксенова избежать сурового наказания.

«Когда мы еще вместе работали, он мне вообще лично угрожал: "Я тебя около дома найду, я тебе такое устрою, сама себя не узнаешь". Его брат был в курсе этого инцедента, мы это разбирали. А уже когда он находился под следствием, под его руководством на нашу точку пекарни, которая работала уже отдельно, пришла группа захвата. То есть мы работаем, печем, а они пришли, выгнали всех сотрудников, выключили электричество, замки сорвали. Мы вызвали полицию, но тогда нам в возбуждении дела отказали, но сейчас через прокуратуру мы все же добились возбуждения дела», – поделилась потерпевшая с корреспондентом агентства уже после заседания суда.

Сегодняшнее слушание завершилось в пользу потерпевших. Изучив все материалы дела и выслушав участников процесса, суд постановил оставить приговор в силе.