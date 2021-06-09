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Ру Тат
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9 июня 2021  12:18
Гузель Хусаинова

Брат совладельца «Покровских пекарен» просил суд закрыть дело о прослушке сотрудников

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Советский суд Казани отказал 50-летнему Дмитрию Аксенову в рассмотрении дела в особом порядке. Брата совладельца «Покровских пекарен» обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров граждан и незаконном сборе и распространении сведений, составляющих личную и семейную тайну.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы Аксенов незаконно прослушивал разговоры работников сети «Покровские пекарни». Вскоре одна из работниц заподозрила что-то неладное и обратилась в полицию. При обысках в офисе правоохранители обнаружили более 4,5 тысяч записей телефонных разговоров.

Сегодня в суде Аксенов и его адвокат ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке. Мужчина заявил, что полностью признает свою вину и готов выплатить каждому из сотрудников компенсацию, если дело будет закрыто. Однако против этого выступили как сами пострадавшие, так и прокурор.

Судья принял сторону гособвинения – дело будет рассматриваться в общем порядке. Старт процесса назначен на начало августа.

#советский суд казани #прослушивание телефонов
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