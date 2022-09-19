Суд оставил под домашним арестом замглавы МЧС Татарстана

фото: Елена Саляхова

Советский районный суд Казани продлил меру пресечения заместителю министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Олегу Степущенко. Сегодня здесь начался процесс по делу об аферах на 40 млн рублей, которые должны были уйти на установку сирен оповещения населения.

После оглашения обвинительного заключения прокурор заявил, что у Степущенко истекает срок нахождения под домашним арестом. Сам подсудимый и его адвокат просили суд смягчить меру пресечения, ссылаясь на то, что все следственные действия окончены и дело дошло до суда.

Фото: © Елена Саляхова

Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство прокурора. Степущенко оставили под домашним арестом еще на три месяца.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Советском районном суде начался суд над замглавы МЧС Татарстана Олегом Степущенко. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.