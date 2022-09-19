Стартовал суд над замглавы МЧС Татарстана по делу об аферах с сиренами на 40 млн

фото: Елена Саляхова

Советский районный суд Казани начал рассматривать дело об аферах заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Олега Степущенко. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался его приятель, казанский бизнесмен Константин Кабальнов.

Ожидается, что сегодня на процессе зачитают обвинительное заключение, после чего суд перейдет к допросу свидетелей.

По версии следствия, в 2013–2019 годы МЧС РТ заключило госконтракты с фирмой «Спецлаб-Казань». Предприятие должно было выполнить монтажные работы по установке сирен системы оповещения населения. Монтаж был проведен с нарушениями, но это не помешало Степущенко поставить подписи и принять работу. В результате, треть установленных сирен оказались неисправными – сумма ущерба составила более 40 млн рублей.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Кроме того, Степущенко оказался замешан в хищении денег у фирмы «Территория безопасности». По версии следствия, он вместе со своим приятелем Константином Кабальновым вынудили организацию оплачивать счета за услуги, в то время как сотрудники МЧС выполняли работы на безвозмездной основе.

Степущенко задержали в марте прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Кабальнов попался в руки оперативников следом. Свою вину оба не признали.