Суд оставил экс-главу Нижнекамского района Рамиля Муллина под стражей до июня

Набережночелнинский городской суд продлил арест экс-главе Нижнекамска Рамилю Муллину. Он пробудет в СИЗО как минимум до 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия, обвиняемому Муллину Рамилю Хамзовичу, продлен срок содержания под стражей до 03 июня 2026 года. Постановление в законную силу не вступило», – говорится в сообщении.

Напомним, Рамиля Муллина обвиняют в махинациях с выплатами рекрутерам, которые помогали Нижнекамску набирать контрактников на СВО. На старте следствия сумма похищенного, по версии следователей, составила 30 млн рублей, подробнее в материале.