Происшествия 26 марта 2026 14:09

Суд оставил экс-главу Нижнекамского района Рамиля Муллина под стражей до июня

Фото: Набережночелнинский городской суд

Набережночелнинский городской суд продлил арест экс-главе Нижнекамска Рамилю Муллину. Он пробудет в СИЗО как минимум до 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия, обвиняемому Муллину Рамилю Хамзовичу, продлен срок содержания под стражей до 03 июня 2026 года. Постановление в законную силу не вступило», – говорится в сообщении.

Напомним, Рамиля Муллина обвиняют в махинациях с выплатами рекрутерам, которые помогали Нижнекамску набирать контрактников на СВО. На старте следствия сумма похищенного, по версии следователей, составила 30 млн рублей, подробнее в материале.

В топе
Съезд фермеров России в Казани: почему аграрии теряют доходы и что предлагают поменять

25 марта 2026
Татарстан оказался самым поющим регионом России по версии конкурса «Родники.Дети-2026»

25 марта 2026
