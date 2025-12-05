«Чтобы набрать людей, вложил свои деньги»: что сказал во время ареста экс-мэр Нижнекамска

Рамиля Муллина обвиняют в махинациях с выплатами рекрутерам, которые помогали Нижнекамску набирать контрактников на СВО. На старте следствия сумма похищенного, по версии следствия, составила 30 миллионов рублей. Что за схему вскрыло следствие и что говорил в свое оправдание экс-глава Нижнекамска – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Рамиль Муллин прибыл в суд в прекрасном расположении духа – охотно общался со СМИ и улыбался

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Похитил деньги из бюджета, выделенные на оплату работы рекрутеров»

Сегодня суд Набережных Челнов избрал меру пресечения бывшему главе Нижнекамска Рамилю Муллину. Его обвиняют в мошенничестве с рекрутскими выплатами при вербовке граждан на СВО через предпринимателя.

К удивлению всех участников процесса, Рамиль Муллин прибыл в суд в прекрасном расположении духа – охотно общался со СМИ и улыбался. В зал он вошел в сопровождении конвоя со словами: «Я надеюсь на милость Всевышнего и справедливость правосудия».

Первым делом суд подтвердил его личность. Рамилю Муллину 51 год, родился он в Муслюмово, у него высшее образование, женат, имеет детей. В последнее время жил в Казани, консультировал благотворительные организации на общественных началах, два дня назад его задержали. К слову, пост главы Нижнекамска Рамиль Муллин занимал с 2022-го по апрель 2025 года.

Когда формальности были соблюдены суд передал слово следователю по особо важным делам шестого отдела по расследованию особо важных дел Марату Хадееву. Тот описал схему мошенничества, которая стала поводом для задержания Муллина.

«Глава Нижнекамского района Муллин и неустановленные лица в период с ноября 2024 года по февраль этого года, превышая полномочия и зная о фактическом невыполнении предпринимателем Ахатовым услуг по рекрутингу новобранцев, предоставили ложные документы в банк о выполнении этих услуг», – сказал следователь.

Следователь Марат Хадеев описал схему мошенничества, которая стала поводом для задержания Муллина Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, под словом «услуги» кроется следующее: Ахатов получал за каждого приведенного для подписания контракта новобранца около ста тысяч рублей.

Следствие считает, что Муллин вместе с кем-то, кто пока фигурирует в деле как неустановленные лица, внес в акты выполнения работ заведомо ложные сведения о том, что Ахатов привел 158 желающих подписать контракт. После этого банку предоставили документы для снятия 65 млн рублей со счета, где хранились бюджетные деньги. Ахатов получил распоряжение от Муллина и неустановленных лиц забрать из этой суммы 21 млн рублей, плюс 4 млн рублей съела комиссия банка. Ущерб исполкому Нижнекамска суммарно составил около 25 млн рублей.

Второй эпизод мошенничества рассказывает о такой же схеме – только касалась она средств, выделенных ДОСААФ РТ. Туда Ахатов якобы привел 129 будущих контрактников. По этому эпизоду следствие заявило об ущербе в 11 млн рублей. Все это, по словам следователя, подтверждают показания Муллина, а также нескольких свидетелей.

«На свободе Муллин может скрыться от органов предварительного следствия, обладая обширными связями, также может воздействовать на свидетелей. Ходатайствую перед судом о его заключении под стражу на два месяца», – подытожил Марат Хадеев.

Адвокатов Рамиля Муллина такой исход не устраивал, они настаивали на том, что оснований для столь строгой меры пресечения не имеется, – они просят избрать домашний арест или запрет определенных действий.

Адвокаты Рамиля Муллина настаивали на том, что оснований для столь строгой меры пресечения не имеется Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я занял деньги, чтобы выполнить задачу по набору контрактников»

В какой-то момент суд дал высказаться Муллину. Тот попросил не отправлять его в СИЗО.

«В этом зале прозвучало, что я похитил средства из бюджета Нижнекамска. Я хотел бы изложить обстоятельства дела, о которых уже говорил следователю. От руководства республики мне была поставлена задача – призвать порядка тысячи человек на контрактную службу в 2024 году и около 750 человек в 2025 году», – начал свою речь Рамиль Муллин.

По его словам, он поставил эту задачу своей команде, но процесс шел довольно тяжело. Муллин объяснил это тем, что «уровень заработной платы по частичной мобилизации сильно ударил по активам района».

«Поэтому мы привлекали контрактников не только из Нижнекамска, но и из других городов. К середине лета нам удалось набрать только около пятисот человек. Мы не смогли конкурировать с другими городами, так как у них, помимо средств ДОСААФ РТ, которые шли на поддержку рекрутеров, из дополнительных источников дохода направлялось порядка 130 тысяч рублей на человека», – продолжил он.

Тогда Рамиль Муллин, по его утверждению, с согласия руководства и решения Совета депутатов привлек из дополнительных доходов на оплату работы рекрутеров порядка 65 млн рублей из расчета 130 тысяч рублей на человека. Эту процедуру было поручено реализовать через МБУ «Патриот», так как он был оператором и подходил по функционалу.

«Ими была подобрана компания, которая могла быть оператором по работе с рекрутерами по всей стране. Они работали и как ООО, и как ИП. Позже было рекомендовано ИП Ахатова, и оператором в Нижнекамске стал он. Нам было предложено привлечь со стороны порядка двухсот контрактников, которые пойдут в список Нижнекамского района, при условии, что мы найдем 110 тысяч рублей за каждого. Суммарно требовалось около 22 млн рублей. Еще через неделю нам предложили 118 человек, суммарно за 13 миллионов рублей», – рассказал экс-глава Нижнекамска.

Суд постановил избрать для Рамиля Муллина меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Итоговое предложение звучало так – 318 человек за 35 млн рублей, деньги нужно было перевести в ближайшее время. В этот момент рассказ Рамиля Муллина прервал адвокат, напомнив, что сегодня решается только вопрос о мере пресечения.

«Я понимаю, но следователь вырывает цифры из контекста, я хочу рассказать, откуда и что взялось. Не очень приятно, когда тебя обвиняют в воровстве денег. Поэтому я все объясню», – парировал он.

Рамиль Муллин продолжил после небольшой паузы – по его словам, осознавая ситуацию на фронте и важность такой работы, он принял решение быстро найти деньги. Так как выделения бюджета на эту работу пришлось бы ждать долго, он занял у своих знакомых около 25 млн рублей и рассчитался с рекрутерами.

«Я надеялся на то, что эти деньги вернутся ко мне после оформления соответствующих документов позже. Тем самым я бы вернул занятые деньги. В процессе выяснилось, что часть из контрактников ушли до положенного срока и поэтому их тяжело было оформить. Этот вопрос я оставил на потом. Потратив занятые 25 млн рублей, я получил потом только 21 млн рублей, то есть еще остался должен», – рассказал экс-глава Нижнекамска.

В своей речи он отметил: главное, что задача, поставленная руководством, была выполнена и он набрал нужное количество людей. По такой же схеме его команде удалось закрыть такую же задачу по набору и в этом году.

«Я действовал в интересах страны и нашей Победы. Я не то что присвоил, я даже не смог вернуть вложенные в это дело собственные средства. Это подтверждается словами моих подчиненных и списками. Прошу оставить меня под домашним арестом», – подытожил Рамиль Муллин.

Несмотря на это, суд постановил избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.