Суд оправдал предполагаемого ОПГшника в двух убийствах 21-летней давности

Верховный суд Татарстана оправдал предполагаемого участника группировки «Аракчинские» Ибрагима Закиева, которого обвиняли в двух убийствах, совершенных более 20 лет назад. Решение суд вынес на основании вердикта присяжных заседателей, которые пришли к выводу о невиновности подсудимого.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Отметим, что, по версии следователей, в конце 2003 года у Закиева произошел конфликт с участником преступной группировки «Аракчинские». Как оказалось, оба были должны друг другу крупные суммы, но долги возвращать не спешили. Именно это, как предполагало следствие, толкнуло Закиева на убийство. Он нанял некого Андрея Аршинова, с которым познакомился через Ильгама Сифиуллина. Пообещал наемному убийце за расправу с должником денежное вознаграждение. Аршинов привлек к делу своего приятеля – Романа Сибгутуллина. Всем троим Верховный суд РТ вынес приговор еще в 2017 году – им дали от 9 до 20 лет лишения свободы.

Ибрагим Закиев был объявлен в розыск, однако в июле 2023 года его заключили под стражу. С первых же дней Закиев отрицал свою причастность к преступлению.

Второе обвинение против него было связано с событиями 2003 года, когда члены ОПГ «Аракчинские» были избиты. В ответ на это злоумышленники убили причастного к побоям, погрузили его тело в багажник и увезли в лес.