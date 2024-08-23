В Татарстане присяжные оправдали предполагаемого участника ОПГ «Аракчинские»

Присяжные в Верховном суде Татарстана оправдали предполагаемого участника группировки «Аракчинские» Ибрагима Закиева, обвиняемого в двух убийствах. Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в конце 2003 года между Закиевым и другим участником преступной группировки «Аракчинские» произошел конфликт на почве взаимных денежных обязательств. Не желая возвращать долг кредитору, Закиев принял решение об убийстве последнего.

С этой целью в начале 2004 года Ибрагим Закиев через Ильгама Сафиуллина познакомился с Андреем Аршиновым, которому предложил совершить убийство за денежное вознаграждение. Аршинов, согласившись, вовлек в совершение преступления Романа Сибгатуллина, пообещав ему половину от суммы вознаграждения. В 2017 году Верховный суд РТ вынес приговор Сафиуллину, Аршинову и Сибгатуллину. В свою очередь Ибрагим Закиев был объявлен в розыск.

Приговор по делу Ибрагима Закиева пока не вынесен. Последствия оправдательного вердикта Верховный суд Татарстана рассмотрит 3 сентября.