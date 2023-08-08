Суд обязал «дочку» BASF поставить ТАИФ-НК присадки

Дочернее предприятие немецкого концерна BASF — ООО «БАСФ» — должно поставить ТАИФ-НК 240 тыс. кг присадки Keroflux для производства топлива «Евро-5». Такое решение принял Арбитражный суд РТ.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», 22 ноября 2022 года ТАИФ-НК подал иск к своему поставщику с требованием исполнить обязательство «в натуре». Нефтекомплекс требовал поставить депрессорно-диспергирующую присадку Keroflux 5688 в объеме 240 тонн и противоизносную присадку Kerokorr LA 99C в объеме 134,6 тонны, а также взыскать 21,8 тыс. евро пени за нарушение сроков поставки товара (из расчета 1092 евро за каждый день просрочки исполнения судебного решения).

Keroflux добавляют для снижения температуры замерзания и предельной температуры фильтруемости дизельного топлива. Kerokorr обеспечивает противоизносные свойства, причем она является особенно критичной для производства моторных топлив.

В свою очередь, компания «БАСФ» 20 марта подала иск к «ТАИФ-НК» с требованием расторгнуть договор поставки от 3 сентября 2018 года. Это встречное заявление, следует из картотеки арбитражных дел.

В ходе разбирательства представитель дочерней компании BASF ссылался на то, что не может поставить требуемый товар в нашу страну по объективным причинам. Также, по его словам, торговые марки Kerokorr и Keroflux принадлежат материнской компании. Как известно, в апреле прошлого года немецкая химическая компания BASF объявила об уходе с российского рынка. В июле 2022 года концерн свернул свои проекты в России и Беларуси за исключением деятельности по поддержке производства продуктов питания.

В итоге суд удовлетворил требования только по поставке тех присадок, которые можно изготовить в России. И, кроме того, предусмотрел для поставщика штрафные санкции. Он должен будет выплатить неустойку в размере 50 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная с 31-го дня вступления его в законную силу. В удовлетворении встречного иска компании «БАСФ» к ТАИФ-НК отказано.

BASF работает в шести основных бизнес-сегментах: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. В России у компании было по меньшей мере пять «дочек»: ООО «БАСФ» (торговля удобрениями), ООО «БАСФ Промышленные металлы» (торговля металлами в первичных формах), ООО «БАСФ Юг» (торговля семенами), ООО «Хеметалл» (торговля промышленными химикатами) и ООО «БАСФ Восток» (производство лакокрасочных материалов).