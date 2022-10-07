Суд обязал агентство, не справившееся с подбором персонала для КАМАЗа, вернуть аванс

КАМАЗ в судебном порядке взыскал с Международного кадрового центра из Москвы 1,8 млн рублей неосновательного обогащения. Арбитражные суды трех инстанций вынесли решение в пользу челнинского предприятия.

В июне 2021 года КАМАЗ заключил с рекрутинговым агентством договор и 23 августа к нему подписали дополнительное соглашение. Оно предусматривало, что московская компания подберет предприятию на территории Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии 60 автослесарей и столько же операторов конвейера. Предполагалось, что после согласования кандидатур, агентство трансфером доставит рабочих в Набережные Челны.

Предприятие обязалось заплатить столичным кадровикам по 30 тыс. рублей за каждого подходящего кандидата. Общая стоимость услуг составила 3,6 млн рублей. Авансом КАМАЗ перечислил кадровому центру 1,8 млн рублей.

Анкеты предполагаемых работников должны были быть представлены не позднее 24 сентября 2021 года. Однако они не поступили, и в октябре КАМАЗ известил кадровый центр о расторжении договора, который должен был истечь лишь 31 декабря.

Кадровый центр смог прислать данные на электронную почту автозавода только лишь 19-24 ноября. Всего были направлены сведения о 148 подобранных соискателях (то есть, даже больше, чем требовалось), готовых приступить к работе. Центр сообщил, что причиной срыва обязательств в срок стал форс-мажор — рост заболеваемости COVID-19 в октябре-ноябре 2021 года.

КАМАЗ подал заявление в арбитраж и получил встречный иск от кадрового центра. Последний потребовал от автозавода подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг по первому этапу на сумму предоплаты в 1,8 млн рублей. Московская компания, ссылалась на то, что, получив от нее сведения о кандидатах, КАМАЗ претензии к качеству оказанных услуг не заявил. А ко второму этапу рекрутеры не приступили по вине самого заказчика, который не согласовал анкеты. Но арбитраж рассудил, что с учетом того, что они были присланы в срок, который превышал оговоренный ранее, это нельзя считать надлежащим исполнением договора.

На КАМАЗе не стали комментировать судебное решение.

«Судить поверхностно — дело неблагодарное. Нужно изучить все документы, выслушать обе стороны, — заметила «Татар-информу» директор казанской рекрутинговой компании «Экспресс», член Ассоциации рекрутинговых компаний «MIRA» Наталия Лопатина. — Но могу сказать, что среди моих коллег-рекрутеров таких историй нет. Взять деньги и не оказать услугу — такое могут себе позволить только какие-то компании-однодневки, которые не дорожат своей репутацией. Либо у рекрутинговой компании должны быть очень веские причины, чтобы такая ситуация случилась в принципе. Пандемия, насколько я знаю, официально форс-мажором не признана».

Как ранее рассказывал «Татар-информ», за 8 месяцев этого года с конвейера автозавода сошло 28,6 тыс. грузовиков — на 5,8% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании. И до конца года предприятию предстоит увеличить темпы производства.