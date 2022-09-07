КАМАЗ за 8 месяцев увеличил производство грузовиков на 6%

КАМАЗ произвел в августе 3,3 тыс. машинокомплектов. Всего с начала 2022 года произведено 28,6 тыс. грузовиков — на 5,8% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании.

Несмотря на превышение прошлогодних показателей, предприятию предстоит увеличить темпы производства до конца года.

«Осень традиционно отличается высоким спросом на грузовую технику. Поэтому перед нами стоит сложная задача по наращиванию темпа сборки автомобилей, чтобы удовлетворить все потребности рынка. В весенне-летний период мы провели колоссальную работу по перенастройке производства и адаптации системы поставок под новые экономические условия. Сегодня на конвейере идет устойчивая сборка грузовиков как поколения К3, так и нового модельного ряда — К4 и К5», — цитирует пресс-служба гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина.

В августе завод двигателей выпустил 3,8 тыс. двигателей и силовых агрегатов, с начала года — почти 31 тыс. — на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Запасных частей в августе отгружено на 2,7 млрд рублей, за восемь месяцев — на сумму 22,1 млрд рублей (рост на 10,9%).