Суд не стал ограничивать срок чтения материалов дела обвиняемому в стрельбе в школе №175

Верховный суд РТ рассмотрел жалобу прокуратуры на решение Приволжского районного суда Казани по делу о стрельбе в гимназии №175.

В августе следствие ходатайствовало об ограничении срока ознакомления с материалами дела обвиняемого в стрельбе. К тому моменту молодой человек успел ознакомиться лишь с половиной материалов: с 148 томами из 310. В связи с этим следствие просило обязать фигуранта дела и его адвоката ознакомиться с делом буквально за неделю.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Обвиняемый и его защитник злоупотребляют правом ознакомления дела и умышленно затягивают процесс. Решение Приволжского суда было необоснованным. Прошу наше ходатайство удовлетворить», – обратился к суду прокурор.

Процесс рассматривался без самого обвиняемого. Его адвокат отметил, что он и его подзащитный читают материалы дела каждый день.

«Не было ни одного дня, чтобы он прошел без ознакомления с материалами. Умысла затягивать процесс у нас нет», – сказал адвокат.

Выйдя из совещательной комнаты, суд постановил оставить решение Приволжского суда без изменений.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд Татарстана продлил арест обвиняемому в стрельбе в казанской школе.

Трагедия произошла 11 мая прошлого года. Молодой человек ворвался в гимназию №175 и открыл огонь. В результате нападения погибли 9 человек.