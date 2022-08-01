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Происшествия
1 августа 2022  10:59
Елена Саляхова

Устроившему стрельбу в казанской гимназии продлили арест

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Устроившему стрельбу в казанской гимназии продлили арест
Елена Саляхова

Только что Верховный суд Татарстана рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения устроившему стрельбу в гимназии №175. С просьбой оставить обвиняемого в СИЗО к суду обратились сразу два следователя по особо важным делам. 

Заседание началось с того, что следствие попросило суд провести процесс в закрытом режиме и удалить из зала посторонних, в том числе представителей СМИ. Ходатайство поддержали и потерпевшие – родители погибших школьников. Сам обвиняемый возражать не стал.

 

Фото: © Елена Саляхова

«Мне все равно», – ответил суду молодой человек. 

Выяснилось, что обвиняемый не успел ознакомиться с томами дела. На данный момент он успел изучить лишь половину – 148 томов из трехсот. В связи с этим следствие попросило суд продлить обвиняемому срок содержания под стражей еще на три месяца. 

«Обвиняемый совершил особо тяжкое преступление и может скрыться от суда и следствия», – настаивали следователи. 

 

Фото: © Елена Саляхова

Суд принял решение в кратчайшие сроки. Обвиняемый проведет в СИЗО еще три месяца, до 11 ноября. 

Напомним, что трагедия произошла в мае прошлого года. Молодой человек проник в школу и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек – два учителя и семь учеников. 

Окончательное обвинение казанцу предъявили в декабре прошлого года. Его признали вменяемым. Потерпевшими по делу проходят 600 человек.

#стрельба в казани #ЧП в казанской школе
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