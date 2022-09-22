Суд не помог музею «Остров-град Свияжск» наладить систему пожаротушения

АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» (ТСНРУ), возглавляемое заслуженным строителем РТ Юрием Егорушкиным, проиграло в суде спор казанскому ООО «Спецавтоматика СПТ».

ТСНРУ требовало от компании-контрагента устранить недостатки выполненных работ. А именно — привести в работоспособное состояние систему автоматического пожаротушения в государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск».

Компания Егорушкина как генподрядчик заключила субподрядный договор на установку системы пожаротушения для устройства защитного сооружения археологической зоны на территории достопримечательного места «Остров-град Свияжск» еще 2 августа 2017 года. Акты выполненных работ на сумму 111,26 млн рублей были подписаны 22 декабря того же года без замечаний. Сам объект, в состав которого входила и система пожаротушения, ввели в эксплуатацию 4 сентября 2018 года и распоряжением Минземимущества РТ закрепили за музеем-заповедником на праве оперативного управления.

Однако в 2020 году в музее-заповеднике обнаружили, что система пожаротушения не работает: в ней отсутствуют соленоиды и пневмопуска. Так как гарантийный срок еще не истек, с марта прошлого года от генподрядчика стали требовать их устранить. Созванная им комиссия подтвердила, что на смонтированном оборудовании не достает 11 электромагнитных приводов NVC и 9 пневмопусков на пять модулей NVC. Компания Егорушкина подала иск в суд на исполнителя работ. Но он сослался на то, что сдал ТСНРУ систему в надлежащем виде и комплектации. Пуско-наладочные работы договор не предусматривал, но в 2018 году было организовано тестирование оборудования.

И в самом ТСНРУ, и в музее-заповеднике теряются в догадках, как такое могло произойти. Возможно, недостающие элементы сняли на время тестирования, а потом забыли установить. Или же вместо пневмопусков на время тестирования были установлены резисторы-обманки.

Суд отметил, что претензии к качеству работ у администрации музея-заповедника появились по прошествии более трех лет с момента приемки работ. Все это время у субподрядчика не было доступа к смонтированному оборудованию. Это значит, что ответственность за него он уже не несет.

Согласно ЕГРЮЛ, у ТСНРУ помимо строительства есть лицензия на техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Таким образом, необходимые компетенции, чтобы увидеть, что приводов и пневмопусков на смонтированном оборудовании нет, у генподрядчика были. 23 марта этого года Арбитражный суд РТ отказал ТСНРУ в иске на том основании, что заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки работ (части 3 и 4 статьи 720 ГК РФ). Компания Егорушкина оспорила это решение. Однако суды как апелляционной инстанции, так и кассационной оставили вердикт без изменения. Последнее постановление датировано 19 сентября.

За девять месяцев этого года музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетили более 1,1 млн туристов, рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев По посещаемости он находится на втором месте в Татарстане после Казанского Кремля.