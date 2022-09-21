«Остров-град Свияжск» за девять месяцев посетили более 1,1 млн туристов

За девять месяцев этого года музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетили более 1 миллиона 100 тысяч туристов. Такой внушительной цифры удалось добиться в том числе благодаря развитию внутреннего туризма в РФ. О туризме и путешествиях глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».

«На сегодняшнюю дату музей-заповедник „Остров-град Свияжск“ посетило более 1 миллиона 100 тысяч. Мы на втором месте после Казанского Кремля. Это очень серьезный показатель и это говорит о доверии к нашей республике, к нам. Сказалось также и то, что в нашей стране развивается внутренний туризм. Свияжск становится центром притяжения, куда приезжают люди. Посетив музей-заповедник однажды, они приезжают по несколько раз, потому что всегда есть возможность узнать что-то новое», — отметил он.

Также на территории Свияжска работает мужской монастырь, появились женский монастырь и новый монастырский парк рядом с Успенским собором. Глава Зеленодольска рассказал, что на день Успения, 28 августа, руководитель республики и Митрополит Кирилл посадили деревья — кедры, подаренные губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в честь 300-летия области.

Помимо этого, в Зеленодольском районе активно развиваются глэмпинги.

«Мы являемся пионерами глэмпинговой истории в республике. В этой области мы были первопроходцами, построив „Best Glamp Лесная Поляна“ и Urman camp — эти проекты во многом еще и эмоциональны. Их могут создавать интересные люди — добрые, открытые, в какой-то мере по-хорошему дерзкие. И вообще это не простые проекты: это туризм, гостеприимство, отель в формате и проживания, и отдыха. У этих глэмпингов разные концепции — один находится на воде и использует водную составляющую, и из Казани можно добраться по воде, выйти на парусниках, дойти до Свияжска. У глэмпингов появились спа, очень хорошая кухня. Новые возможности для развития также предоставляет корпорация туризма РФ», — добавил Михаил Афанасьев.

Большое интервью с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым читайте в материале «Татар-информа».