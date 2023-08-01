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Суд на 2 месяца арестовал челябинца, 14 лет державшего девушку в плену
Центральный районный суд Челябинска арестовал до 30 сентября Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, которую он держал в плену в течение 14 лет, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, у него уже была судимость, сейчас она погашена. При этом вину в изнасиловании он не признал.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что СК предъявил Ческидову обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.
По версии следствия, в Челябинске осенью 2009 года мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее для совместного времяпровождения в частный дом, в котором проживал, и удерживал ее там вплоть до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла сбежать.
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