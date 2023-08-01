СК предъявил обвинение челябинцу и его матери, 14 лет насильно удерживавших женщину

СК обвинил жителя Челябинска, державшего девушку взаперти, и его мать в похищении человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи предъявили жителю Челябинска, который в течение 14 лет удерживал в заточении девушку, обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании, а его матери — в похищении человека.

По версии следствия, в Челябинске осенью 2009 года мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее для совместного времяпровождения в частный дом, в котором проживал, и удерживал ее там вплоть до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла сбежать.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что заявление в полицию поступило 30 июля от сестры похищенной. Там указывалось, что в доме по улице Фестивальная поселка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения.

Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину – в процессе осмотра в надворных постройках нашли останки человека.