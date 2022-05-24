Суд Москвы заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Аскерова

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать участника интеллектуального телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Об этом рассказали в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — сказано в сообщении.

Ранее Следственный комитет России возбудил против Аскерова уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ «О реабилитации нацизма», а МВД объявило его в розыск.

Следствие усмотрело в посте «знатока», размещенном в одном из соцсетей, «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память» маршала Советского Союза Георгия Жукова. Это произошло после жалобы со стороны администрации Государственного исторического музея, который Аскеров также раскритиковал в своей записи.

Руководитель пресс-службы производителя программы «Что? Где? Когда?» телекомпании «Игра-ТВ» Виктория Селиванова заявила, что Ровшан Аскеров давно покинул Россию и не участвует в игре.