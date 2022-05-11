МВД объявило в уголовный розыск игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Участник телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Соответствующая информация опубликована в базе данных ведомства.

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — отмечается в базе данных. Какая именно статья имеется в виду, не уточняется.

Ранее на Аскерова было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Стало известно, что не позднее 6 апреля он разместил на своей странице в соцсети ложную информацию, оскорбляющую и порочащую память маршала СССР Георгия Жукова.

Ровшан Аскеров более 30 лет был участником игры «Что? Где? Когда?». Работал обозревателем «Спорт-Экспресса», корреспондентом на НТВ, а с 2009 года занимал должность пиар-директора журнала «Баку».