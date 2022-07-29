Суд Москвы оставил под стражей двух «звездочников» Finiko

Мещанский районный суд Москвы оставил под стражей «звездочников» Finiko Лилию Нуриеву и Дину Ахметзянову. Информация об этом появилась на сайте столичного суда.

Ходатайство следствия было удовлетворено накануне. Обе фигурантки дела проведут в СИЗО до 7 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вахитовский районный суд Казани отправил «звездочников» Finiko в СИЗО. В их числе оказались Лилия Нуриева и Дина Ахметзянова.

Серия громких задержаний началась летом прошлого года. Первым в руки оперативников попался основатель Finiko Кирилл Доронин. Всех фигурантов дела этапировали в Москву. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.