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Происшествия
29 июля 2022  12:58
Елена Саляхова

Суд Москвы оставил под стражей двух «звездочников» Finiko

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Мещанский районный суд Москвы оставил под стражей «звездочников» Finiko Лилию Нуриеву и Дину Ахметзянову. Информация об этом появилась на сайте столичного суда.

Ходатайство следствия было удовлетворено накануне. Обе фигурантки дела проведут в СИЗО до 7 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вахитовский районный суд Казани отправил «звездочников» Finiko в СИЗО. В их числе оказались Лилия Нуриева и Дина Ахметзянова.

Серия громких задержаний началась летом прошлого года. Первым в руки оперативников попался основатель Finiko Кирилл Доронин. Всех фигурантов дела этапировали в Москву. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

#финансовая пирамида #арест
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