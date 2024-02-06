Суд Москвы оставил под арестом экс-гендиректора «Газпром межрегионгаз Казань»

Накануне в Мосгорсуде апелляционная инстанция оставила под арестом экс-генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова – главного фигуранта дела о хищениях компаний «Аммоний» и «Менделеевскзазот». Об этом сообщают в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Московского городского суда от 5 февраля 2024 года экс-председателю совета директоров ОАО "Аммоний", экс-генеральному директору АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ханбикову Ринату Сагитовичу мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения», – указано в сообщении.

Напомним, Ханбиков является фигурантом дела о хищениях в компаниях «Аммоний» и «Менделеевсказот». В отношении бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Казань» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В декабре прошлого года Мосгорсуд отправил его в СИЗО.