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Суд Москвы отравил экс-гендиректора «Газпром трансгаз Казань» в СИЗО
Районный суд Москвы отправил бывшего председателя совета директоров компании «Аммоний», экс-генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова в СИЗО до 19 февраля. Об этом сообщают в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 19 февраля 2024 года», – указано в публикации.
Ханбиков является фигурантом дела о хищениях в компаниях «Аммоний» и «Менделеевсказот». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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