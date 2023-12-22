Суд Москвы отравил экс-гендиректора «Газпром трансгаз Казань» в СИЗО

Районный суд Москвы отправил бывшего председателя совета директоров компании «Аммоний», экс-генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова в СИЗО до 19 февраля. Об этом сообщают в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 19 февраля 2024 года», – указано в публикации.

Ханбиков является фигурантом дела о хищениях в компаниях «Аммоний» и «Менделеевсказот». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».