Суд Москвы оставил Ильшата Гафурова в СИЗО на два месяца

Басманный суд Москвы оставил под стражей экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Информация об этом появилась на сайте столичного суда.

Следствие просило продлить бывшему ректору меру пресечения еще на два месяца. Суд ходатайство удовлетворил. Гафуров останется в СИЗО до 21 декабря.

Бывший ректор КФУ Ильшат Гафуров в сентябре прошлого года стал фигурантом дела о заказном убийстве. Его обвинили в подстрекательстве к убийству елабужского депутата. Для этого он обратился за помощью к участникам ОПГ «29-й комплекс».

Гафурова задержали сразу же и этапировали в Москву. Басманный суд Москвы отправил экс-ректора в СИЗО.