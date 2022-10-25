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Происшествия
25 октября 2022  10:10
Елена Саляхова

Суд Москвы оставил Ильшата Гафурова в СИЗО на два месяца

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Басманный суд Москвы оставил под стражей экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Информация об этом появилась на сайте столичного суда.

Следствие просило продлить бывшему ректору меру пресечения еще на два месяца. Суд ходатайство удовлетворил. Гафуров останется в СИЗО до 21 декабря.

Бывший ректор КФУ Ильшат Гафуров в сентябре прошлого года стал фигурантом дела о заказном убийстве. Его обвинили в подстрекательстве к  убийству елабужского депутата. Для этого он обратился за помощью к участникам ОПГ «29-й комплекс». 

Гафурова задержали сразу же и этапировали в Москву. Басманный суд Москвы отправил экс-ректора в СИЗО.

#Ильшат Гафуров #арест
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