Экс-ректора КФУ Ильшат Гафурова этапировали в Самару для проведения экспертизы

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему ректору КФУ Ильшату Гафурову. Эту информацию сообщили «Татар-информу» в пресс-службе столичного суда.

В этот раз связь с Гафуровым была налажена по видеосвязи. На процессе выяснилось, что экс-ректора этапировали из столицы в Самарское СИЗО №4, добавили в суде. Якобы это нужно для того, чтобы провести судебно-психиатрическую экспертизу.

Гафуров стал фигурантом дела о заказном убийстве в декабре минувшего года. Его обвинили в подстрекательстве к убийству елабужского депутата Исрафилова. Для этого он обратился за помощью к участникам ОПГ «29-й комплекс».

Гафурова задержали сразу же и этапировали в Москву. Тогда же Басманный суд Москвы отправил экс-ректора в СИЗО.