Суд Казани заочно арестовал пятого подозреваемого в краже 15 млн из сейфа Следкома

Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал пятого подозреваемого по делу о краже 15 млн рублей из сейфа Следкома РТ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дживан Мхитарян и еще четверо проникли в здание Следкома и похитили сейф. Организатором кражи оказался следователь-криминалист Марат Шакиров.

После случившегося Мхитарян ударился в бега, его до сих пор не нашли.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что суд арестовал следователя-криминалиста Марата Шакирова по делу о краже 15 млн рублей из сейфа. Эти деньги были вещественным доказательством по уголовному делу.

Действовал мужчина не один, ему помогали еще четверо жителей Альметьевска.

Когда кража вскрылась, полицейские задержали Шакирова, следом за ним и его троих сообщников. На данный момент они все в СИЗО.