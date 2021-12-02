news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
2 декабря 2021  16:31
Елена Саляхова

Суд Казани заочно арестовал пятого подозреваемого в краже 15 млн из сейфа Следкома

news_top_970_100

Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал пятого подозреваемого по делу о краже 15 млн рублей из сейфа Следкома РТ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дживан Мхитарян и еще четверо проникли в здание Следкома и похитили сейф. Организатором кражи оказался следователь-криминалист Марат Шакиров.

После случившегося Мхитарян ударился в бега, его до сих пор не нашли.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что суд арестовал следователя-криминалиста Марата Шакирова по делу о краже 15 млн рублей из сейфа. Эти деньги были вещественным доказательством по уголовному делу.

Действовал мужчина не один, ему помогали еще четверо жителей Альметьевска.

Когда кража вскрылась, полицейские задержали Шакирова, следом за ним и его троих сообщников. На данный момент они все в СИЗО.

#кража #суд #арест #следком
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное