Суд оставил в СИЗО следователя по делу о краже 15 млн из сейфа отдела СК РТ

Вахитовский районный суд Казани оставил под стражей следователя-криминалиста Марата Шакирова. Мужчину обвиняют в краже 15 млн рублей из сейфа отдела Следственного комитета республики.

Сегодня следствие просило суд продлить обвиняемому срок содержания под стражей – два месяца назад Шакирова отправили в СИЗО.

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«На данный момент следственные действия не окончены. Не установлен пятый фигурант уголовного дела и не найдены деньги. Кроме того, не проведены все экспертизы. Шакиров обвиняется в тяжком преступлении, за которое ему может грозить до 10 лет лишения свободы. В случае избрания ему более мягкой меры пресечения, он может скрыться от следствия и суда», – высказался следователь.

Выслушав доводы следователя, Шакиров настаивал, что никуда скрываться он не собирается и просил суд отправить его под домашний арест.

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«Шакиров не собирается никуда скрываться и оказывать давление. Он полостью признал вину. Кроме того, у него на иждивении находится маленький ребенок и жена», – поддержал просьбу Шакирова его адвокат.

В итоге суд принял сторону следствия и оставил Марата Шакирова в СИЗО еще на два месяца, до 4 февраля следующего года.

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Кроме того, в СИЗО оставили сообщника Шакирова Данила Елинсона. За его освобождение, по словам адвоката, должны были внести залог в размере миллиона рублей. Однако, оставил меру пресечения без изменений. Как и Шакиров, Данилов пробудет в СИЗО до 4 февраля следующего года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани задержали следователя-криминалиста Марата Шакирова. Мужчина обвиняется в краже 15 млн рублей из сейфа отдела Следственного комитета РТ.

Выяснилось, что Шакиров провернул кражу не один, в этом ему помогли еще четверо жителей Альметьевска. Мужчины в масках проникли в здание Следкома РТ и похитили сейф с деньгами – вещественные доказательства по одному из уголовных дел.

Шакиров попался полицейским, когда пытался уехать из Казани. Следом в Альметьевске задержали его сообщников. Пятый ударился в бега, его не нашли до сих пор.

После задержания всех обвиняемых Вахитовский районный суд Казани отправил в СИЗО.