Суд Казани допросил свидетелей по делу о мошенничестве владелицы сети детсадов «Егоза»

Сегодня Вахитовский районный суд допросил свидетелей по делу владелицы частных детских садов в Казани «Егоза» Натальи Реснянской. Ее обвиняют в неправомерном банкротстве, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Адвокат «Сувар» Наталья Душина, подсудимая Наталья Реснянская и ее адвокат Ильгам Шарапов Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напоним, в 2013 году Реснянская заключила договор с компанией «Феникс», входившей в группу «Сувар», на покупку садика в «Лесном городке» в рассрочку. Общая сумма сделки составила более 87 млн рублей. Но уже вскоре у «Егозы» возникли проблемы с оплатой. Они успели выплатить только 8 млн рублей с момента сделки, когда в 2018 году право на здание садика от обанкротившегося «Феникса» перешло «Сувар Казань».

Затем «Сувар» расторг договор с «Егозой» через Арбитражный суд, лишив их права собственности. Однако во время рассмотрения дела о банкротстве «Егоза» начала выводить активы и крупные суммы денег через аффилированные лица. Свою вину Реснянская не признала, общий ущерб составил 82 млн рублей.

На заседание сегодня явились – подсудимая Наталья Реснянская, ее адвокат Ильгам Шарапов и адвокат «Сувар» Наталья Душина. Процесс начался с допроса свидетелей, которые водили своих детей в «Егозу» или собирались их туда отвести, заключив предварительный договор.

Каждый из свидетелей сегодня был по-своему уникален: у одного из них ребенок ходил не в садик «Егоза», а в развивающий центр, у второго был прямой конфликт по поводу ребенка, третий только пытался отдать ребенка в «Егозу», но так этого и не сделал, а четвертый оказался полностью доволен садиком.

По версии следствия, В 2017 и 2018 годах Реснянская отправляла в минобрнауки РТ неверные списки учащихся, включая туда «мертвые души», в результате чего получала намного больше субсидий, чем положено. Все деньги, выплаченные за несуществующих дошкольников, Реснянская похитила, считает обвинение.

Первым свидетелем вызвали Татьяну Каплеву, она рассказала о своем опыте сопровождения дочери в развивающий центр «Егоза», о результатах и причинах расставания с центром.

Татьяна Каплева Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«С подсудимой я не знакома. Я не водила дочь конкретно в садик "Егоза", но она посещала занятия у них в развивающем центре, на улице Зорге. Дочка туда ходила с сентября 2016 года по апрель 2017 года. Оплата там производилась ежемесячно – 5 тысяч. Ребенку было 2,5 года на тот момент. Занятие чуть больше часа, при этом я присутствовала на каждом. Дети собирали фигуры на столе, разбрасывали шарики и ползали в них. Мы сидели с детьми рядом, когда проводились занятия» – рассказала свидетель Татьяна Каплева.

Судья отметила, что в предыдущих показаниях свидетель упоминала 2015-16 года. В ответ на это женщина заявила, что не помнит точно год, так как это было давно. Так как нашлись противоречия, свидетель попросила признать точным период из ее сегодняшних показаний.

«У Татьяны нет никаких документов подтверждающих то, что ее ребенок ходил в "Егозу". Показания без документов по меньшей мере остаются под сомнением», – отметил адвокат Ильгам Шарапов.

Так как у сторон не возникло дополнительных вопросов к Татьяне, ее отпустили. Следующий в зал вошла свидетель Екатерина Губайдулина.

Екатерина Губайдулина Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Да, я знакома с подсудимой. Детский сад «Егоза» на улице Березовой, 27 посещал мой старший сын Тимур. В период с 1 декабря 2016 года по май 2017 года. Потом мы на месяц покинули сад и вернулись в июле 2017 года, походили до августа, потом произошло повышение цен и мы перестали ходить. В конце августа было собрание и Реснянская объясняла почему произошло повышение цен. Там я ее и видела, она директор», – поделилась свидетель Екатерина Губайдулина.

Она добавила, что, помимо повышения цен, у нее уже назревал конфликт с детском садом после одного инцидента.

«Цены повысились до 18 тысяч рублей ежемесячно. Мой сын разбил лоб об железную дверь. Лоб ему потом зашили в больнице. Он прыгал на горшке и порезал его себе, как можно было этого не заметить? За что мы платили деньги?» – дополнила Екатерина.

Свой вопрос свидетелю решила задать и адвокат «Сувар»: ее интересовало, заключала ли Екатерина с 1 сентября 2017 года какие-либо договоры с детским садом «Егоза».

«Нет», – ответила она.

История третьего свидетеля Романа Кульбака поистине удивительна. Он рассказал, что заплатил 5 тысяч рублей по предварительному договору детскому садику «Егоза», так как хотел договориться об устройстве дочери заранее. Но спустя 2 года он отдал дочь в муниципальный детский сад, а про «Егозу» забыл.

Кульбак Роман Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Подсудимая мне не знакома. Я просто забыл про деньги и договор. Но договор то мы точно заключали, я нашел его и квитанцию в старых документах. Мой ребенок в помещении детского сада не был ни разу, но на танцы она ходила в соседнее помещение», – рассказал свою историю Роман.

На этом свидетеля отпустили.

Следующей допросили Амину Шакирову. Так как вопросов к ней у сторон не возникло, ее быстро отпустили.

«Подсудимая мне знакома. На собрании в садике «Егоза» ее видела. Точный адрес сказать не могу, но это в "Лесном городке" было. Сына водила в садик туда. Ориентировочно в 2016 году – 3 месяца он его посещал» – рассказала она.

Буквально через пару минут вошла в зал суда вошла еще один свидетель Эльвира Гульмирова, которая немного задержалась.

«Да, я с ней знакома. Это директор детского сада "Егоза". Я водила туда сына, это в "Лесном городке". В период с марта 2016 года по февраль 2017 года. Больше туда не ходили. Договор заключала на свое имя. Взаимодействовала там в основном с бухгалтером, еще помню была заведующая, потом она ушла, пришла какая-то другая. Потом уже ушли мы. Бухгалтер, еще помню, уговаривала вернуться обратно, но я отдала ребенка в муниципальный. К слову, "Егоза" хороший садик. Мне нравился», – подытожила свидетель.

Гульмирова Эльвира Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После выступления последнего свидетеля корреспондент «Татар-информа» узнал у адвоката Натальи Реснянской, не изменилась ли их позиция по поводу дела.

«Нет, мы не признаем вину и не будем», – сказал адвокат Ильгам Шарапов.

На следующем заседании продолжится допрос свидетелей, «Татар-информ» будет внимательно следить за ситуацией.