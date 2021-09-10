По делу о мошенничестве и неправомерном банкротстве судят владелицу сети детсадов «Егоза»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу владелицы частных детских садов в Казани «Егоза» Натальи Реснянской. Ее обвиняют в неправомерном банкротстве, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013 году Реснянская заключила договор с компанией «Феникс», входившей в группу «Сувар» на покупку здания садика в ЖК «Лесной городок» в рассрочку на 12 лет. Общая сумма сделки составила более 87 млн рублей. Но уже вскоре у «Егозы» возникли проблемы с оплатой.

Фото: © Алина Файзрахманова

С момента совершения сделки «Егоза» заплатила продавцу только 8 млн рублей . В 2018 году «Сувар Казань», к которому право на здание перешло от обанкротившегося «Феникса», расторг договор купли-продажи через Арбитражный суд РТ, отобрав юридические права на здание у «Егозы».

«Сувар Казань» попытался добиться компенсаций за то, что детский сад все это время пользовался помещениями, которые могли бы быть сданы в аренду и приносить фирме прибыль. В июле 2019 года компания подала заявление о признании детского сада «Егоза» банкротом - соответствующее решение суд принял в в январе прошлого года.

Однако выяснилось, что в период рассмотрения дела о банкротстве, «Егоза» выводила активы - недвижимость и крупные суммы денег - через аффилированные лица, что и стало поводом начала расследования по данному уголовному делу.