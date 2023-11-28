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Суд в Казани арестовал бывшего лидера ОПГ «Кинопленка», которого разыскивали 16 лет
Советский районный суд Казани арестовал бывшего лидера ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина. Его обвинили в нескольких убийствах, бандитизме и незаконном хранении оружия.
Сунгатуллин был задержан на днях в Ростове-на-Дону. Вину в предьявленных ему преступлениях он не признает.
На судебном процессе следователь зачитал ходатайство об аресте, в котором указано, что Сунгатуллин давал поручения своим подчиненным о ликвидации участников противоборствующих группировок. Преступления совершались не только на территории Татарстана, но и в других регионах страны.
Следователь попросил суд заключить Сунгатуллина под стражу до 25 декабря. Адвокат подсудимого напротив, просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Обвиняемый сообщил, что вину признает частично.
«Я согласен не со всем, что тут говорилось, в деле есть оговорки. Нужно разбираться, к каким преступлениям я причастен», – сказал он.
Подсудимый поделился, что специально не скрывался, жил в Ростове под своим именем, но при этом знал, что находится в розыске. Также он сообщил, что готов сотрудничать со следствием.
Судья, выслушав его удалился в совещательную комнату, после чего огласил свое решение, постановив арестовать бывшего главаря ОПГ до 25 декабря.
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