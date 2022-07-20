Суд арестовал замглавы одного из отделов ГУ МЧС России по РТ по делу о взятке

Елена Саляхова

Только что Советский районный суд Казани избрал меру пресечения заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району Казани Управления надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по РТ Динару Газизову. Его обвиняют в получении взятки в 70 тысяч рублей.

В пресс-службе УФСБ России по РТ рассказали, что за эти деньги Газизов обещал руководству некой фирмы не привлекать к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, которые привели к возгоранию.

Газизова задержали в его служебном кабинете во время передачи денег. Двое суток он провел в изоляторе, в зал Советского суда его доставили под конвоем.

Фото: © Елена Саляхова

Следствие выступило с ходатайством отправить Динара Газизова под домашний арест, ссылаясь на то, что он может скрыться или давить на свидетелей.

«Газизов обвиняется в тяжком преступлении. За это ему грозит до восьми лет лишения свободы. Необходимо отправить его под домашний арест», – объяснил свою позицию следователь.

Фото: © Елена Саляхова

Сам обвиняемый уверял суд, что в содеянном раскаивается.

«Я признаю свою вину. Против домашнего ареста я не возражаю, так я смогу быть дома, рядом со своими детьми», – обратился к суду Газизов.

Фото: © Елена Саляхова

Выслушав доводы сторон, суд принял решение отправить Газизова под домашний арест на два месяца, до 18 сентября.

Напомним, что в руки оперативников Газизов попал утром 18 июля. Разработкой дела занимались сотрудники Управления ФСБ России по РТ и ГУСБ МЧС РФ.

В отношении Газизова было возбуждено уголовное дело о получении взятки.