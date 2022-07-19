В Казани за получение взятки задержан замглавы одного из отделов ГУ МЧС России по РТ



Как стало известно «Татар-информу», накануне утром был задержан заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Казани по Приволжскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по РТ Динар Газизов. Его подозревают в получении взятки в 70 тысяч рублей.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, деньги замглавы отдела вымогал за обещание сделать так, чтобы директора одной из фирм не привлекли к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, которые привели к возгоранию.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки. Оперативную разработку по этому делу вели сотрудники Управления ФСБ России по РТ совместно с ГУСБ МЧС РФ.

Как стало известно агентству, в ближайшее время Газизову будет избрана мера пресечения.