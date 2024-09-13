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Офицера из Татарстана судят за вымогательство 5 млн у бизнесмена из-за нарушения договора
В Советском суде Казани избрали меру пресечения Ленару Маннапову. Его подозревают в вымогательстве пяти миллионов рублей у местного предпринимателя. Всю оперативную разработку по этому делу вели сотрудники УФСБ России по РТ. По версии следователей, Маннапов совершил преступление вместе со своим сообщником, Фатыховым.
Сегодня суд отправил Ленара Маннапова в СИЗО до 11 ноября.
Ленара Маннапова задержали оперативники уголовного розыска и УФСБ России по РТ накануне, 12 сентября в кайбицком районе РТ.
«В тот же день ему было предъявлено обвинение в вымогательстве. Маннапов не имеет на данный момент стабильного заработка, места работы и устойчивых социальных связей. На основании этого ходатайствую о его заключении под стражу на срок один месяц и 30 суток», – зачитал ходатайство старший следователь Адель Хайрутдинов.
Предполагаемого сообщника Маннапова, Фатыхова, задержали возле его дома. Сегодня на судебном процессе Фатыхова не было из-за проведения следственных мероприятий.
Как стало известно агентству, при задержании в автомобиле BMW X6, который принадлежит Фатыхову, были обнаружены пять поддельных удостоверений: сотрудника прокуратуры, МВД, ФСБ и помощника депутата Госсовета РТ.
По версии следствия, Фатыхов, представившись сотрудником ФСБ, требовал у местного предпринимателя деньги за невыполненные договорные обязательства.
«Я бывший офицер, участник боевых действий. Оступился, вину частично признаю. Прошу не заключать под стражу, бегать не собираюсь», – сказал на заседании Ленар Маннапов.
Ленар Маннапов действительно является бывшим офицером и экс-сотрудником правоохранительных органов. Он участвовал в боевых действиях в Чечне. Разведен, у него двое детей, включая одного несовершеннолетнего ребенка.
«Да, он оступился, но нет оснований полагать, что он дальше будет заниматься преступной деятельностью», – выступила в прениях адвокат Маннапова.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Маннапову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в один месяц и 30 суток.
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