Суд арестовал водителя, который скрылся с места смертельного ДТП в Высокогорском районе

Сегодня в Приволжском суде Казани арестовали 36-летнего Ленара Низамова. Его обвиняют в смертельном ДТП, которое произошло 6 января в Высокогорском районе.

Авария, которая унесла жизнь 57-летнего мужчины, произошла на трассе М7 «Волга» недалеко от деревни Яшь Кеч. По предварительным данным МВД по РТ, Низамов за рулем BMW не выбрал безопасную скорость, в результате чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.

Низамов же, бросив свою иномарку, скрылся с места происшествия. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Через два дня сбежавший водитель BMW явился в полицию. Он объяснил, что находился в сильном шоке и не осознавал происходящего.

Подсудимого привели в суд в наручниках и в сопровождении следователей. Мужчина заявил, что признает свою вину, однако отметил, что большую роль в смертельном ДТП сыграли неблагоприятные погодные условия.

«Виноват, хотя и не специально это сделал. Я взял большую машину для своей же безопасности. Но эта машина убила другого человека, у которого машина послабее», – рассказал он журналистам.

Ленар Низамов Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В МВД по РТ установили, что за последние два года Ленар Низамов получил 27 штрафов. Большинство из них связаны с превышением скорости.

Как известно из социальных сетей обвиняемого, он занимается частной юридической практикой: оформлением банкротства и возвращением страховых взносов. Однако, как стало известно «Татар-информу», свою деятельность Низамов никак не регистрировал.

В полиции мужчина объяснил, что на встречную полосу не выезжал, а причиной аварии стали сугробы на обочине. Также он отрицает факт превышения скорости.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Сегодня, по решению суда, Ленар Низамов отправился в СИЗО на месяц и 26 суток.