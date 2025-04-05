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Происшествия 5 апреля 2025 15:45

Суд арестовал водителя, который сбил подростка, скончавшегося сегодня в больнице

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Зеленодольский суд с учетом позиции прокуратуры отправил в СИЗО на два месяца водителя, по вине которого скончался подросток. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ДТП произошло 1 апреля в 18:45 на улице Столичной в Зеленодольске. 25-летний водитель «Лады» 12-й модели вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка, который переходил дорогу по зебре.

В официальном Telegram-канале администрации Зеленодольска сообщали, что парень шел по переходному переходу на зеленый. В этом ДТП он получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию местной ЦРБ.

Сегодня, как стало известно «Татар-информу», 17-летний подросток скончался в больнице.

#ДТП жертвы #зеленодольск
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