В Зеленодольске водитель сбил подростка на зебре, он с тяжелыми травмами в больнице
ДТП произошло сегодня в 18.45 на улице Столичной в Зеленодольске. 25-летний водитель «Лады» 12-й модели вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка, который переходил дорогу по зебре.
Как сообщают в официальном Telegram-канале администрации Зеленодольска, парень шел по переходному переходу на зеленый. В этом ДТП он получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию местной ЦРБ.
Возбуждено уголовное дело, его расследование взято на контроль в городской прокуратуре.
Водитель, сбивший парня, задержан.