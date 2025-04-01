В Зеленодольске водитель сбил подростка на зебре, он с тяжелыми травмами в больнице

ДТП произошло сегодня в 18.45 на улице Столичной в Зеленодольске. 25-летний водитель «Лады» 12-й модели вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка, который переходил дорогу по зебре.

Как сообщают в официальном Telegram-канале администрации Зеленодольска, парень шел по переходному переходу на зеленый. В этом ДТП он получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию местной ЦРБ.

Возбуждено уголовное дело, его расследование взято на контроль в городской прокуратуре.

Водитель, сбивший парня, задержан.