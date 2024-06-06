Суд арестовал участников драки на Ноксинском спуске, насмерть забивших мужчину

В Советском суде Казани арестовали Алмаза Мингалина, Вячеслава Парыгина и Резвона Кузнецова, которые насмерть забили 29-летнего мужчину. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд в виде меры пресечения избрал содержание под стражей в СИЗО на два месяца, до четвертого августа», – сообщили в пресс-службе.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Напомним, в минувший понедельник во дворе одного из домов по улице Ноксинский спуск в результате возникшего конфликта между двумя группами молодых людей произошла драка. Один из участников потасовки – 29-летний молодой человек – скончался на месте происшествия от полученных травм.