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Происшествия 6 июня 2024 16:25

Суд арестовал участников драки на Ноксинском спуске, насмерть забивших мужчину

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В Советском суде Казани арестовали Алмаза Мингалина, Вячеслава Парыгина и Резвона Кузнецова, которые насмерть забили 29-летнего мужчину. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд в виде меры пресечения избрал содержание под стражей в СИЗО на два месяца, до четвертого августа», – сообщили в пресс-службе.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Напомним, в минувший понедельник во дворе одного из домов по улице Ноксинский спуск в результате возникшего конфликта между двумя группами молодых людей произошла драка. Один из участников потасовки – 29-летний молодой человек – скончался на месте происшествия от полученных травм.

#суд #драка
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