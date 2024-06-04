На Ноксинском спуске в Казани в уличной драке насмерть забили парня

Минувшей ночью в Казани во время уличной драки погиб парень.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, произошло это рядом с домом №11 на Ноксинском спуске, где ночью на почве конфликта сцепились две компании и началась драка.

«Одного из парней забили в этой драке насмерть, после чего вся компания разбежалась. Одного из участников драки задержали еще ночью», – рассказал собеседник агентства.

Подробности трагедии уточняются.