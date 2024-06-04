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На Ноксинском спуске в Казани в уличной драке насмерть забили парня
Минувшей ночью в Казани во время уличной драки погиб парень.
Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, произошло это рядом с домом №11 на Ноксинском спуске, где ночью на почве конфликта сцепились две компании и началась драка.
«Одного из парней забили в этой драке насмерть, после чего вся компания разбежалась. Одного из участников драки задержали еще ночью», – рассказал собеседник агентства.
Подробности трагедии уточняются.
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